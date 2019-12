Avião de pequeno porte cai na Serra da Cantareira, em São Paulo

Um avião de pequeno porte caiu na Serra da Cantareira, na Zona Norte de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (2). Não há informações sobre o número de ocupantes na aeronave.

O avião saiu de Jundiaí e iria pousar no Campo de Marte, também na Zona Norte. O local onde a aeronave caiu é de difícil acesso. Oito equipes do Corpo de Bombeiros trabalha no local.

"Recebemos um chamado da aeronáutica, que percebeu uma falta de sinal de uma aeronave na região da Estrada da Roseira com a (Estrada da) Santa Inês", disse o porta-voz do Corpo de Bombeiros, o capitão Marcos Palumbo.