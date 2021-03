Avião que servia ao garimpo ilegal é sequestrado no Amapá

Um avião monomotor com ao menos três ocupantes foi sequestrado neste sábado (27) após decolar da cidade de Laranjal do Jari, interior do Amapá, rumo a um garimpo ilegal no estado do Pará. Segundo o Uol, a Polícia Civil investiga o paradeiro da aeronave.

A polícia informou que o avião monomotor, modelo Skylane 182 RG, decolou por volta das 12h de sábado de Laranjal do Jari com o piloto e um passageiro que havia fretado o voo.

Quando a aeronave pousou no garimpo, o passageiro anunciou o sequestro. Logo depois, uma terceira pessoa foi obrigada a entrar no monomotor, que partiu para um destino ainda desconhecido.

"As pessoas que fretaram o avião nos informaram sobre o ocorrido. As testemunhas do garimpo entraram em contato com eles por rádio avisando que, quando a aeronave pousou, esse passageiro anunciou o sequestro, disse para ninguém se aproximar e ordenou que outra pessoa entrasse na aeronave. Inicialmente essa terceira pessoa não teria envolvimento no crime", relatou o delegado de polícia de Laranjal do Jari, Aluísio Aragão.

A polícia continua investigando o caso e trabalha com a possibilidade da aeronave ter pousado em alguma pista no interior do Pará para reabastecer ou até mesmo ter seguido viagem por terra. A PF (Polícia Federal) e a FAB (Força Aérea Brasileira) também foram acionadas para investigar o paradeiro do avião.