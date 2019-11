Avião sobrevoa cidade catarinense com faixa pedindo a prisão de Lula; assista

Um avião de propaganda sobrevoou a Praia Central de Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, nesse domingo (17) com uma faixa pedindo o retorno do ex-presidente Lula para a cadeia.

Segundo o site NSC Total, a aeronave presta serviço para empresas da região, como a Havan. No entanto, desta vez a ideia não partiu de Luciano Hang, mas da própria empresa de mídia aérea da cidade onde Jair Bolsonaro teve 82% dos votos válidos no ano passado, contra 18% do petista Fernando Haddad.

O empresário responsável pela ação, que prefere manter-se anônimo, disse ao NSC Total que investiu cerca de R$ 2,5 mil, contando faixa, combustível e hora de voo, para veicular a mensagem no reduto bolsonarista.

O responsável pela peça também afirmou que não é filiado a nenhum partido, mas quis mostrar indignação com a "impunidade no Brasil" e apoiar o dono da Havan. "Quis mostrar que ele não está sozinho", complementou.

Além de Balneário Camboriú, o avião sobrevoou a Meia Praia, em Itapema. No chão, alguns banhistas aplaudiram a faixa.

O empresário diz que recebeu contatos de todo o país e que, em breve, deve repetir a ação.

Lula no Nordeste

Enquanto pedem sua prisão, Lula visita a região Nordeste. Nesse domingo (17), o perfil oficial do ex-presidente postou uma foto durante um passeio na Baía de Todos-os-Santos, ocorrido na tarde de quinta-feira (14), quando ele esteve na capital baiana.