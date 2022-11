Aviões da Força Aérea dos EUA se chocam e explodem em aeroporto 

Um show aéreo promovido pela “Air Force Wings Over Dallas” nesse sábado, 12, por volta de 13h20min no horário local (16h20min em Brasília), terminou em colisão, seguido de explosão, entre um Boeing B-17 Flying Fortress, e um Bell P-63 Kingcobra, ambos usados pela Força Aérea dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial.

No momento em que ocorreu o acidente, estima-se que quase 4 mil pessoas estavam assistindo à comemoração, afirma o repórter do jornal americano WBAP, Clayton Neville. O objetivo do evento é reunir admiradores da aviação de combate ou de manobras aéreas.

Em nota, a Administração Federal de Aviação informou que ainda não foi confirmado número de vítimas ou pessoas a bordo nas aeronaves. Em entrevista coletiva, Hank Coates, presidente e CEO da Força Aérea Comemorativa, disse que o “B-17 normalmente tem uma tripulação de quatro a cinco, enquanto o P-63 é um avião de caça monopiloto".

Segundo revela a página de incidentes ativos do corpo de bombeiros da cidade, foram enviadas mais de 40 unidades de resgate de incêndio à rodovia 67 do Aeroporto Executivo de Dallas, e permanecerá fechada até o encerramento da investigação feita em conjunto com o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes Norte-Americano.

Eric Johnson, prefeito de Dallas, confirmou em postagem no Twitter que ninguém que estava no chão foi atingido durante a queda. O político ainda classificou, em outra menção ao acontecimento, como uma “tragédia terrível”.

De acordo com o site da organização, o show estava programado para acontecer até este domingo (13).