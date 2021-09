Azeite de oliva feito na Bahia ganha prêmio em concurso na França

O primeiro azeite de oliva produzido na Bahia, a partir de azeitonas cultivadas em Rio de Contas, cidade da Chapada Diamantina, conquistou um prêmio internacional na França. O produto ganhou medalha de ouro em um dos concursos mais importantes do segmento realizado em Paris, o Olio Nuovo - Bests of the Southern Hemisphere (Melhores do hemisfério sul). O azeite de Rio de Contas foi avaliado por alguns dos melhores especialistas do mundo e concorreu com outros produzidos em diversos países do hemisfério sul.



O azeite foi prensado pela primeira vez este ano. A produção são de oliveiras cultivadas em uma fazenda em Rio de Contas, que produziram em escala, no nordeste, depois de mais de 12 anos de plantadas. Este ano foram produzidos apenas 200 litros do azeite.

"É um concurso onde o sensorial é o que mais se destaca. E, pra gente, é uma enorme surpresa porque o sensorial deste azeite é muito diferente. Tem esse gosto de cacau, de banana madura, é um gosto tropical. É diferente mesmo, tem que ir pra Paris, e a gente foi sem acreditar. É um concurso extremamente prestigioso de culinária de alto nível, respondendo a essas demandas da grande culinária francesa, né, enfim, do mundo, e pouquíssimos vencedores...e a gente está entre eles", comemrou o produtor rural Christophe Chinchilla, em entrevista ao Bahia Rural, da Rede Bahia.