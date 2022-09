Azul aumenta quantidade de voos para Salvador durante temporada de verão

Para atender a demanda da alta temporada de verão, a Azul vai ampliar a oferta de voos para Salvador, capital da Bahia, um dos destinos turísticos mais procurados no período.

A oferta vai ligar Salvador com os aeroportos de Confins/Belo Horizonte (MG), Cuiabá (MT), Goiânia (GO), Foz do Iguaçu (PR), Montes Claros (MG), Ribeirão Preto (SP), Recife (PE), Santos Dumont/Rio de Janeiro (RJ) e São José do Rio Preto (SP).

“Salvador sempre foi um mercado importante para a Azul, já que recebe muitos turistas o ano todo e tem opções de destinos para todos os gostos, por isso vem crescendo a cada mês, já que consegue atender todo o perfil de turista. Já é impossível falar em alta temporada e não pensar no estado baiano como uma das principais rotas turísticas do Brasil”, destaca Vitor Silva, gerente Planejamento de Malha da Azul.