Babá brasileira da filha de Khloé Kardashian é surpreendida pela modelo no aniversário

A brasileira Andreza Cooper, babá de True Thompson, de 4 anos, filha de Khloé Kardashian com o atleta profissional de basquete Tristan Thompson, foi surpreendida em seu aniversário, nesta sexta-feira (20).

Nas redes sociais, Andreza mostrou a festinha especial preparada pela modelo, com um café da manhã especial ao lado da mãe e filha. A comemoração teve direito ainda a bolo e presentes. A próptia Khloé publicou um Stories em homenagem à brasileira.

Andreza Cooper é uma doula, especialista em recém-nascidos e consultora do sono, com muitos clientes famosos em seu portfólio, como o casal Eniko e Kevin Hart. No Instagram, soma mais de 35 mil seguidores onde compartilha momentos de lazer, além de dicas para as mamães.