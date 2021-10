Babá de Henry muda versão e diz que nunca viu menino ser agredido por Jairinho

A babá do menino Henry Borel, Tayná Oliveira Ferreira, mudou de versão e em audiência sobre o assassinato da criança disse que jamais o viu sendo agredido pelo padrasto, Dr. Jairinho. O depoimento foi prestado na madrugada desta quinta-feira (7).

Durante a audiência, Thayná apresentou uma versão diferente dos dois depoimentos anteriores na delegacia. A babá disse que se sentiu manipulada por Monique. Antes de começar a falar na audiência, Thayná pediu para Monique sair da sala.

O ex-vereador Jairinho e a mãe de Henry, Monique Medeiros, são acusados da morte do menino. Ao todo, 10 pessoas foram ouvidas, inclusive o pai do Henry, Leniel Borel.

Leia também: No tribunal, pai de Henry diz que filho dizia que 'a mamãe não é boa'

Segundo a babá, tudo pode ter sido imaginação da sua cabeça. "No meu entendimento era a Monique que me fazia acreditar em muita coisa e por isso a minha cabeça estava transtornada e eu começava a imaginar um monstro, mas ali no quarto poderia não estar acontecendo nada e eu estava imaginando um monte de coisa”.

Thayná ainda disse que se sentiu usada pela mãe da criança. "Me senti usada em que sentido? No sentido de que ela vinha, contava, tentava me mostrar o monstro do Jairinho e eu ficava com todas as coisas ruins na minha cabeça. Era tudo suposição da minha cabeça. Eu nunca vi nenhum ato", disse a babá.