'Baby shark': ministro do STJ participa de sessão online com fundo de tubarão

Usar os aplicativos de videoconferência, populares no home office, não tem sido uma tarefa fácil para muitas pessoas. Mais uma vítima deste embate com a técnologia foi o ministro Jorge Mussi, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que se embananou todo durante uma sessão virtual da Quinta Turma da Corte realizada pelo aplicativo Zoom.

A pequena dificuldade técnica enfrentada pelo magistrado chamou a atenção de quem assistia: ele ficou a reunião inteira com um fundo de tubarão. O ministro tratou de se explicar, dizendo que o neto tinha usado o computador antes e alterou as preferências do aplicativo e agora não conseguia mudar de volta.

Ele não foi o único a participar da sessão de julgamento com um cenário diferenciado: o ministro Joel Ilan Paciornik escolheu uma imagem do próprio Superior Tribunal de Justiça como fundo para a chamada de vídeo.

Mais tarde, na Sessão Plenária da Corte, Mussi conseguiu resolver o problema: desta vez, participou da reunião usando a imagem de uma estante repleta de livros como fundo.