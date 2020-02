Bacci diz que mãe agradeceu ao Cidade Alerta após descobrir morte da filha ao vivo

Depois da repercussão de uma matéria que mostrou a mãe da vítima descobrindo sobre o assassinato dela ao vivo, o apresentador Luiz Bacci falou do assunto durante o Cidade Alerta desta terça-feira (18). Muito criticado nas redes sociais, Bacci contou que conversou com a mãe da jovem assassinada depois do programa e que ela, mesmo chocada, agradeceu à produção.

"A gente estava ao vivo e a informação chocante fez com que ela se sentisse mal. Assim que terminou o programa ontem eu conversei com a D. Andrea, hoje eu também conversei com ela e ela fez questão de agradecer o Cidade Alerta", disse Bacci.

Ele prosseguiu pedindo desculpas."Mas quero também me desculpar, pedir desculpa a você que nos assiste por essa situação. Aqui é um programa ao vivo e nós infelizmente estamos sujeitos a isso. Nós jamais teríamos a intenção de causar qualquer desconforto a essa família. Nossa única intenção é ajudar nesses casos, que às vezes ficam invisíveis na sociedade", explicou.

O apresentador finalizou dizendo que a mãe da vítima pediu que o programa continue pressionando por informações sobre o assassinato da filha. "Para tranquilizar vocês, conversei longamente com a D. Andrea. Ela está grata e pede que o programa continue no caso, porque desconfia que outra pessoa tenha participado do assassinato da filha dela. Que esse assassinato da Marcela não seja mais um número, uma estatística. Eu peço desculpas a vocês, que assim como nós, ficaram chocados com a reação dessa mãezinha".

Pelo Instagram, Bacci já tinha comentado a história. "Foi mais um caso que terminou de maneira triste. Já havia vários indícios de que isso teria acontecido pela forma violenta de como o Carlos tratava a namorada, afirmou, em stories publicado antes do programa de hoje.

Caso

A mãe de uma jovem descobriu enquanto dava entrevista ao programa Cidade Alerta que a filha havia sido morta pelo namorado.

Marcela, 21 anos, estava desaparecida desde 8 de fevereiro, em Guarulhos. Ao vivo, o apresentador Luiz Bacci avisou à mãe da jovem que o advogado de Carlos Pinho dos Santos, 26 anos, namorado da vítima, ia falar pela primeira vez.

“Eu já chorei muito, não tenho dormido. Estou na fé que minha filha esteja viva. Estou esperando”, disse ela. Então, Bacci diz que recebeu novas informações sobre o caso. “Jesus amado. Eu quero saber se a senhora quer receber todas as notícias agora conosco, ao vivo? Quer ouvir mesmo?”.

Então, o advogado entra ao vivo e anuncia que Carlos confessou o crime. "Não posso dizer muito até por uma questão de sigilo do próprio inquérito. Hoje pela manhã apresentei o caso na delegacia. Ele [Carlos] deu um pré-depoimento. Ele confessou a autoria do crime. Nos trouxe ao local onde, infelizmente, foi encontrado o corpo da Marcela", afirma.

A mãe não suporta ouvir a notícia, tira os fones de ouvido, e diz que não acredita no que aconteceu. Em seguida, ela desmaia ao vivo. Algumas pessoas aparecem para socorrê-la.

Depois, Bacci diz que não sabia que Marcela estava morta. "Doutor, eu não sabia. Ele confessou o caso? Eu estou vendo as imagens da dona Andreia, que foi surpreendida".

Marcela estava grávida de quatro meses desapareceu em Garulhos após brigar com o namorado, Carlos Pinho dos Santos, de 26 anos. Ela estava desaparecida desde 8 de fevereiro quando vizinhos relataram ter ouvido a moça brigando com o namorado.

Na internet, diversos usuários reclamaram da postura do programa.