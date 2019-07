Baco cria polêmica por verso citando Beyoncé e se defende: 'Missão é chocar'

A nova música do rapper baiano Baco Exu do Blues causou polêmica e o assuntou chegou aos "trendding toppics" do Twitter brasileiro nesta quarta-feira (24). Isso porque em um verso de sua nova música, "Blackstreetboys", o artista menciona Beyoncé de uma forma não convencional.

“Depois que Jay-Z ficou estéril, Beyoncé me ligou perguntando se eu doo sêmen”, diz o verso.

Na música, de autoria do próprio Baco e lançada nesta terça (23) com a participação de Celo Dut, o cantor fala sobre racismo e exaltação da cultura negra.

Veja:



Mas, nas redes sociais, o verso gerou debate. Críticos acusam o rapper de explorar a imagem de Beyoncé de forma sexual em suas letras. Ele já tinha citado a cantora e o marido, o também rapper Jay-Z, no álbum "Bluesman" (2018).

Um dos versos de "Me desculpa Jay-Z" Baco fala: "Tá tudo confuso como meus sonhos eróticos com a Beyoncé / Me desculpa, Jay-Z, queria ser você"

Baco se defende:

Em seu perfil no Instagram, Baco compartilhou a crítica de um fã sobre o trecho de "Blackstreetboys" e se defendeu. "É muito complicado como a arte é vista de forma literal no Brasil", disse.

"Eu tô, desde 'Me desculpa Jay-Z', criando um paralelo com o nome da Bey e a perfeição, o inalcançável ou impossível. Em momento nenhum faltei com respeito", defendeu-se.

O cantor também disse que rimas podem ter muitos sentidos diferentes. "Eu faço poesia de escória. Minha missão é te chocar com algo que soe absurdo ou impossível para você procurar o verdadeiro sentido dessa frase".

Ele concluiu argumentado que, ao ouvir a letra da música com atenção, o significado do verso fica mais evidente. E pediu: "Não tenha preguiça para interpretar um texto ou uma obra".