Baco, Rumpilezz e Larissa Luz farão shows gratuitos no Festival da Primavera

Baco Exu do Blues, Diamba, Orquestra Rumpilezz, Orquestra Afrosinfônica, Larissa Luz, Adão Negro e Mudei de Nome. Essas são algumas das atrações da grade do Festival da Primavera, que começa no próximo sábado (14) e vai até o dia 29 de setembro, com shows gratuitos no Comércio, no Dique do Tororó, e no Rio Vermelho. Além dos shows, a programação conta ainda com teatro, esporte, feiras de rua, poesia e ações de lazer para toda família.

Os detalhes estão sendo divulgados nesta segunda-feira (9) pelo prefeito ACM Neto e pelo presidente da Saltur, Isaac Edington. Com um diferencial a mais, o Festival da Primavera 2019 tem parte da sua programação alicerçada ao projeto #vemprocentro da Prefeitura, também lançado nesta segunda-feira (9).

Por conta disso, o Festival da Primavera terá a maior parte da programação realizada no bairro do Comércio, mas ações também acontecem no Centro Histórico, Rio Vermelho, Dique do Tororó, Jardim dos Namorados, Barra, Subúrbio e Valéria.

Os destaques deste ano estão por conta dos dois espaços para shows no Comércio – um localizado na Praça da Inglaterra e outro na Avenida da França: o Porto Salvador Eventos. Entre os nomes que estarão nos palcos do Comércio estão Baco Exu do Blues, Diamba, Orquestra Rumpilezz, Orquestra Popular da Bahia (OPB) em show especial “Beatlles”, show infantil com Lore Improta, Danniel Vieira e muito mais. O Comércio ainda recebe ações de lazer e entretenimento para crianças e adultos, concentrados também na Praça da Inglaterra e na Avenida da França.

Além do Centro Histórico, o Festival da Primavera levará shows ao Rio Vermelho – Orquestra Afrosinfônica, Larissa Luz e Adão Negro se apresentam por lá. Além de eventos esportivos, como a Maratona Salvador, o Hero Salvador, o Barra Padlle Sup Race e o Passeio Ciclístico da Primavera.

Também acontece a tradicional “Volta ao Dique” com o Mudei de Nome, e os shows da Maratona Salvador, que este ano terá a banda Jammil e apresentações do FitDance na Barra. A programação do Festival da Primavera conta com dezenas de ações. É possível conferir todas através do site www.festivaldaprimavera.salavdor.ba.gov.br.

Os shows do Festival da Primavera começam no dia 15 de setembro, durante a Maratona Salvador. Por volta das 11h, o projeto FitDance faz apresentações em palco montado no Farol da Barra, animando o público presente. Além dos dançarinos, a banda Jammil se apresenta no local às 12h30. Ao longo do percurso da Maratona, que vai da Barra até Itapuã, mais três apresentações vão aquecer os atletas e o público que for conferir a competição: a dupla Juan e Ravena, o projeto Malezinho e Fred Menendez.

No Comércio, os shows começam dia 21 (sábado), na Praça da Inglaterra. Se apresentam no local a Mostra Casulo de Artes Inclusivas, às 15h. O casulo tem o objetivo de fomentar as artes concebidas, produzidas e desenvolvidas por artistas com deficiência e já se consagrou como um marco no cenário artístico.

Logo após a apresentação, o projeto idealizado pelo músico Luciano Calazans, “Tribass”, toca no local a partir das 16h.

O Tribass é a realização de um encontro de três baixistas expoentes da música popular brasileira, cada um em seu estilo e peculiaridade. Além do Luciano Calazans, o projeto conta com os talentosos Alexandre Vieira e Gigi Cerqueira.

Às 17h, o público confere outro projeto especial o “Serafim e o Nordeste Experimental”. O projeto se fundamenta em uma pesquisa rítmica das células da música portuguesa e afro-nordestina, mescladas ao rock e pop universal. Por volta das 19h, a Orquestra Popular Brasileira (OPB) faz show especial para o Festival da Primavera, o “The Beatles”, com participações especiais dos cantores Tuca Fernandes, Alex Góes e Serginho (Adão Negro). Quem encerra as apresentações do dia 21 é o reggae da banda Diamba.

Já no dia 22 (domingo), o convite é especial para a garotada. Os shows neste dia acontecem no Porto Salvador Eventos, na Avenida da França. Quem começa a tocar é a Lore, com o “Show da Lore”, às 16h. Lodo em seguida, o grupo Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz se apresenta com o show “Baile Rumpilezz Black”. Às 20h30, um dos nomes mais importantes do hip-hop nacional, o Baco Exu do Blues, faz um dos shows mais esperados. Baco levará ao festival o show do disco "Bluesman", o segundo da carreira do músico, que foi avaliado pela revista Rolling Stone como "o melhor" de 2018.

Os shows no Comércio não param por aí. No dia 28, no Porto Salvador Eventos (Avenida da França), tocam o Forró do Tico, às 19h, e o Danniel Vieira, às 20h20. E no último dia de shows no bairro, em 29 de setembro, as apresentações acontecem na Praça da Inglaterra. Tocam no espaço o Restgate Blues, às 17h, Zuhri às 18h30 e por fim a banda Skanibais, às 20h.

No Rio Vermelho, os shows acontecem dia 28. A Orquestra Afrosinfônica apresenta o show “Vozes Negras”, a partir das 18h30. No palco instalado no Largo da Mariquita toca também a Larissa Luz, com o show “Trovão”, e, por último, Adão Negro com o lançamento no novo CD da banda, por volta das 21h.

No último dia de Festival da Primavera, mais uma grande apresentação musical acontece no Dique do Tororo: a tradicional “Volta ao Dique”, com o projeto Mudei de Nome. A bordo do trio pranchão, Ricardo Chaves, Ramon Cruz, Magary Lord, Jonga Cunha e Andrezão Simões prometem levar o clima do Carnaval ao público que acompanhar a festa.