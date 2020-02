Bagunceira! Claudia Leitte chega a circuito 'voando' por cima da multidão

Claudia Leitte inovou no desfile do bloco Blow Out, que desfila no Circuito Dodô na tarde desta sexta-feira (21). A cantora foi içada por um guindaste sobre o público bem em frente ao Farol da Barra, antes de ser colocada em cima do trio.

A ousadia de Claudia teve direito a performance com o pôr do sol e o Farol da Barra na paisagem de fundo. Durante a performance, a cantora, que puxa o bloco Blow Out, tentou ficar de cabeça pra baixo e se atrapalhou com o microfone, que soltou da roupa e enganchou no cabelo dela. Rapidamente ela driblou a situação e voltou a cantar.

Quando a equipe do guindaste já estava para colocar Claudia em cima do trio, a cantora "brigou" com o operador e pediu para que a performance continuasse: "Não! Eu quero ficar perto desse povo aqui, olha (apontando para a lateral do trio). Me coloca ali!"

A loira, que tem como tema deste ano o empoderamento feminino, se apresenta com um look dourado, em homenagem a Madonna. No repertório, não faltou sua música nova, Perigosinha, além de sucessos como Claudinha Bagunceira, Baldin de Gelo e Largadinho.

Ela, inclusive, falou sobre a homenagem. "Loira, alta, a Madonna que voou no Farol da Barra. Me tremi do pé até o último fio de cabelo. Falei pra mim mesma 'meu pai, hoje é tudo na sua confiança", disse.