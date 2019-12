Bahia acerta a contratação do atacante Régis, da Chapecoense

O Bahia acertou mais uma contratação. O tricolor fechou com o atacante Régis, de 21 anos, que pertence à Chapecoense. Ele chega por empréstimo até o final de 2020, mas o Esquadrão terá a opção de compra dos direitos do jogador ao final do contrato. Com o acordo entre Bahia e Chape, faltam apenas trâmites burocráticos para que o atleta seja anunciado oficialmente.

Inicialmente, Régis vai integrar o time de aspirantes do Bahia, que se prepara para a disputa do Campeonato Baiano, mas pode ser aproveitado pelo técnico Roger Machado na equipe principal. Cria da Chape, o jogador fez 21 jogos em 2019 e marcou um gol. O Ituano também tinha interesse na contratação, mas o tricolor levou a melhor na disputa.

Régis é a terceira contratação do Bahia para o time de aspirantes. Antes, o clube havia acertado com o lateral direito Lucas Rodrigues e o zagueiro Márcio Alemão. O tricolor tem encaminhado ainda acertos com o meia Arthur Rezende, que defendeu o Guarani na Série B deste ano, e o volante Ramon, que estava no Vila Nova, mas pertence ao Internacional.

Para o time principal, o Bahia anunciou a chegada do meia Daniel, de 23 anos, que estava no Fluminense. Ele assinou com o tricolor em definitivo até o final de 2021, com possibilidade de prorrogação do contrato por mais uma temporada.

A estreia do tricolor no Campeonato Baiano será no dia 15 de janeiro, contra a Juazeirense, em Juazeiro. O time que entrará em campo será o de aspirantes, comandado por Dado Cavalcanti. Já a equipe principal, treinada por Roger Machado, iniciará a temporada no dia 25 de janeiro, contra o Santa Cruz, no estádio do Arruda, pela Copa do Nordeste.