Bahia acerta a renovação do contrato do atacante Raí Nascimento

O Bahia acertou a renovação do contrato com o atacante Raí Nascimento. O tricolor anunciou que o jogador vai permanecer no elenco até o fim da atual temporada. O vínculo do jogador com o clube baiano se encerrava nesta quinta-feira (30).

Apesar do anúncio da renovação, o novo contrato de Raí com o Bahia precisa ser publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) até esta sexta-feira (1º) para que o jogador tenha condição de entrar em campo contra o Grêmio, neste domingo (3), às 16h, na Fonte Nova.

Com toda a formação feita na Espanha, Raí chegou ao Bahia em setembro do ano passado para reforçar a equipe na disputa do Campeonato Brasileiro. O atacante disputou 42 jogos com a camisa tricolor. Nesse período, ele marcou sete gols e deu cinco assistências.

Esse ano, o jogador participou de 27 partidas entre a Série B, o Campeonato Baiano, a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste. Ele marcou quatro gols e deu três assistências.