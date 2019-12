Bahia acerta o empréstimo do meia-atacante Fessin, do Corinthians

O Bahia acertou mais uma contratação para 2020. O meia Fessin, de 20 anos, que pertence ao Corinthians, vai defender o tricolor no próximo ano. Ele chega por empréstimo até o final da temporada.

Cria das divisões de base do ABC, Fessin ganhou destaque pelo time potiguar em 2018, quando marcou sete gols em 23 jogos. O bom desempenho fez com que ele fosse levado ao Corinthians. Na época, o alvinegro pagou R$ 2 milhões pelo jogador.

Fessin chegou a ficar no banco dos profissionais do Corinthians em algumas partidas, mas como não foi aproveitado por Jair Ventura, então técnico da equipe, acabou indo para o time sub-20.

Em janeiro, ele machucou a tíbia durante jogo da Copa São Paulo de Futebol Júnior e passou boa parte da temporada se recuperando do problema.

Por conta do longo tempo de inatividade, a ideia é que Fessin comece sendo integrado ao time de aspirantes do Bahia, que vai disputar o Campeonato Baiano, mas também seja aproveitado pelo técnico Roger Machado na equipe principal.

Além dele, o tricolor já acertou com o meia Daniel, que estava no Fluminense, e o atacante Régis, da Chapecoense, que vai ser integrado ao time de aspirantes. O clube tem acordos encaminhados também com o meia Arthur Rezende, ex-Guarani, e o volante Ramon, do Internacional.