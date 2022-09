Bahia ainda não venceu como visitante no segundo turno da Série B

A derrota do Bahia para a Ponte Preta, nesta quarta-feira (31), em Campinas, ligou o sinal de alerta para a equipe na Série B do Brasileirão. O Esquadrão se mantém na vice-liderança da competição, com 47 pontos, mas a campanha do time fora de casa deixa os tricolores preocupados.

O Bahia ainda não venceu como visitante no segundo turno do Brasileirão. Contra a Ponte Preta, o time completou o quarto jogo sem triunfos longe de Salvador. Além da queda para o alvinegro, o Esquadrão foi derrotado por Cruzeiro e Sampaio Corrêa. O único ponto conquistado foi no empate com o Londrina, por 1x1.

No retrospecto geral, o Bahia é o quinto melhor visitante da Série B. Ao todo, a equipe conquistou 15 pontos fora de casa. Em 13 jogos, foram quatro vitórias, três empates e seis derrotas. Um aproveitamento de 38,5%.

A campanha longe da capital baiana contrasta com a força que o Bahia mostra como mandante. No segundo turno, o tricolor venceu todos os quatro jogos que fez contra Náutico, CSA, Ituano e Vasco.

Uma boa notícia já que na próxima rodada o time voltará a atuar diante do torcedor. Neste sábado (3), o Esquadrão recebe o Tombense, às 19h, na Fonte Nova, pela 28ª rodada da Série B. Conquistar os três pontos diante do time mineiro será fundamental para a equipe baiana na luta pelo retorno à primeira divisão.

De acordo com as projeções da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o tricolor precisa de mais cinco triunfos nos próximos 11 jogos para cravar a vaga na elite do futebol brasileiro. Os matemáticos apontam que com 62 pontos, o time garante 99,5% de chance de acesso.

Apesar dos números, o Bahia precisa ficar atento para evitar surpresas negativas. A derrota para a Ponte Preta, por exemplo, fez o time reduzir a distância para o Londrina, 5º colocado, de nove para seis pontos.

Depois do confronto com o Tombense, o Esquadrão sairá para duas rodadas fora de casa: enfrenta o Criciúma, em Santa Catarina, e o Sport, em Recife.