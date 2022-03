Bahia anuncia a contratação do atacante Vitor Jacaré

O Bahia anunciou na tarde desta quinta-feira (17), a sua primeira contratação para a Série B do Brasileirão. Trata-se do atacante Vitor Jacaré, jogador de 22 anos que estava no Ceará. O atleta chega ao tricolor em definitivo com contrato até o fim de 2023.

Vitor Jacaré foi formado nas categorias de base do Fortaleza e passou pelo Caucaia-CE, antes de chegar ao Ceará em 2020. Esse ano, Jacaré não estava recebendo muitas oportunidades na equipe de Tiago Nunes. Ele disputou apenas quatro partidas e não marcou gols.

A contratação do atacante foi um pedido do técnico Guto Ferreira, que trabalhou com o jogador no próprio Ceará. Sob o comando de Guto, Vitor Jacaré marcou um gol na semifinal do Nordestão de 2020, contra o Vitória, e conquistou o título regional na final contra o Bahia.

A tendência é a de que o Bahia comece a se mexer no mercado nos próximos dias. De acordo com o novo diretor de futebol, Eduardo Freeland, a meta do Esquadrão é contratar entre seis e oito atletas antes do início da Série B do Brasileirão.