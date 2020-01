Bahia anuncia a contratação do lateral Zeca, do Internacional

O técnico Roger Machado ganhou mais uma opção para montar o time do Bahia que vai disputar a temporada 2020. O tricolor oficializou a contratação do lateral esquerdo Zeca. O jogador chega emprestado pelo Internacional até dezembro.

Zeca foi envolvido na troca com o lateral Moisés, cedido pelo Bahia também por empréstimo, só que até o fim de 2021 e com 15% dos direitos econômicos vendidos. No time baiano, o jogador vai disputar posição com Juninho Capixaba, que estava no Grêmio e volta ao Esquadrão depois de dois anos.

Revelado pelo Santos, Zeca ganhou destaque defendendo o alvinegro praiano. Apesar de ser destro, ele é lateral esquerdo de origem - e joga nas duas laterais.

Em 2016, fez parte da seleção brasileira que conquistou o inédito ouro olímpico nos Jogos do Rio de Janeiro. O jogador deixou o time paulista em 2018 e foi para o Internacional em uma troca que envolveu o atacante Sasha, após imbróglio na Justiça.

Pelo time colorado, Zeca disputou 56 jogos em duas temporadas - não anotou gol. Aos 25 anos, o jogador chega ao Bahia em um momento de baixa na carreira e busca dar a volta por cima com a camisa tricolor. Situação semelhante à de Moisés em sua ida para o Internacional.

O Bahia anunciou cinco contratações para a temporada até o momento. Os outros são o meia Daniel, o volante Jádson e os atacantes Clayson e Rossi. Juninho Capixaba ainda não foi oficializado.