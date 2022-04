Bahia anuncia a contratação do volante Emerson Santos

Um dia antes de estrear na Série B do Campeonato Brasileiro, o elenco do Bahia ganhou mais uma peça. Nesta quinta-feira (7), o Esquadrão anunciou a contratação do volante Emerson Santos. O jogador de 30 anos chega por empréstimo do Botafogo-SP e assinou com o tricolor até o fim da atual temporada.

Baiano de Feira de Santana, Emerson Santos vai ter no Bahia a primeira oportunidade de jogar no futebol do estado. Ele foi revelado pelo Grêmio e passou por equipes como Coritiba, Santa Cruz, São Caetano e Mogi Mirim.

Esse ano, Emerson disputou o Campeonato Paulista pelo Botafogo-SP. O jogador já estava integrado ao elenco do Bahia desde o início da semana, mas dependia dos últimos detalhes para ser anunciado oficialmente pelo Esquadrão. O jogador teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e pode estrear pelo tricolor contra o Cruzeiro, nesta sexta-feira (8), às 21h30, na Fonre Nova.

Com a chegada do volante, o Bahia passa a contar com cinco reforços para a Série B. Antes de Emerson Santos, chegaram ao tricolor o goleiro César, o zagueiro Didi e os atacantes Vitor Jacaré e Matheus Davó.