Bahia anuncia compra de mais 40% dos direitos do volante Gregore

O Bahia anunciou que adquiriu mais 40% dos direitos econômicos do volante Gregore, de 26 anos, que defende o tricolor desde a temporada passada. Como já havia comprado 50% dos direitos do jogador em 2018, o tricolor agora é dono de 90% do atleta.

Formado na base do São Carlos-SP, Gregore chegou ao Bahia em janeiro de 2018 depois de se destacar no time sub-23 do Santos. Em pouco tempo o jogador ganhou a posição de titular e se tornou uma das referências da equipe, sendo adquirido em definitivo pelo clube por cerca de R$ 1 milhão.

No ano passado, Gregore foi o líder de desarmes no Brasileirão. Este ano, o jogador disputa o posto entre os melhores ladrões de bola da Série A. Ao todo, o volante defendeu o tricolor em 92 jogos.

O volante tem contrato com o Bahia até o final de 2021.