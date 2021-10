Bahia anuncia compra dos direitos do zagueiro Gustavo Henrique

Destaque no time sub-23, o zagueiro Gustavo Henrique, de 22 anos, assinou vínculo em definitivo com o Bahia até o fim de 2024. O anúncio foi feito pelo tricolor nesta quarta-feira (20).

Como já havia sido divulgado pelo CORREIO, o Bahia exerceu a cláusula de compra e adquiriu 50% dos direitos de Gustavo Henrique que pertenciam ao Atlético-MG. O Galo continuará dono dos outros 50%.

O tricolor não divulgou o valor da negociação, mas o CORREIO apurou que o acerto gira em torno de R$ 600 mil, que serão pagos em parcelas.

Gustavo Henrique foi formado nas categorias de base do Atlético-MG e chegou ao Bahia por empréstimo no início da atual temporada para fazer parte da equipe de transição. Os bons jogos no Campeonato Baiano agradaram ao Esquadrão e o zagueiro foi puxado para o time principal.

Apesar de ser presença constante no banco de reservas desde o início da Série A, a estreia do defensor na equipe de cima só aconteceu na derrota do Bahia para o Corinthians, fora de casa. Gustavo foi mantido na equipe que venceu o Athletico-PR, na estreia de Guto Ferreira, mas voltou para o banco após o retorno de Conti ao time titular.