Bahia anuncia contratação da zagueira Jajá para time feminino

Depois de confirmar o retorno da atacante Gadu, o Bahia anunciou a contratação de mais um reforço para o time femino. A zagueira Jajá vai defender o tricolor na Série A2 do Campeonato Brasileiro.

Jájá tem 27 anos e nas últimas temporadas atuou com a camisa do Cruzeiro. A defensora acumula passagens por São Francisco do Conde e Caucaia-CE.

A chegada da zagueira faz parte do processo de reformulação do Bahia. O time feminino fez campanha muito ruim no primeiro ano em que jogou a Série A1 e acabou rebaixado para a segundona.

Jájá é esperada em Salvador nos próximos dias para passar por exame médicos.