Bahia anuncia contratação do meia Daniel, do Fluminense

De olho na próxima temporada, o Bahia anunciou a primeira contratação para o time principal nesta quinta-feira (12). Trata-se do meia Daniel, de 23 anos, que este ano defendeu o Fluminense.



Formado nas divisões de base do Fluminense, Daniel acumula passagens por Botafogo-SP e Oeste, ambos por empréstimo. Neste ano, ele atuou em 56 jogos e marcou um gol, justamente na vitória sobre o Bahia, por 2x0, no Maracanã, pelo Brasileirão.



Daniel usou as redes sociais na noite de quarta-feira (11) para se despedir do Fluminense, clube com o qual o contrato se encerra no final do mês. Ele assinou com o Bahia até dezembro de 2021 com possibilidade de ampliação por mais um ano.



"Hoje me despeço do Fluminense depois de 16 anos. Sou grato ao Fluminense por tudo. Ajudou na minha formação como homem e atleta. Contribuiu para moldar o meu caráter. Minha gratidão a todos os funcionários, comissões técnicas e dirigentes de Xerém".



Daniel chega ao tricolor para ocupar uma função carente na equipe. Atualmente, o Bahia conta apenas com Marco Antônio como meia armador. Além do prata da casa, o clube tem Régis, que volta após empréstimo ao Corinthians, e negocia a contratação de Arthur Rezende, jogador que defendeu o Guarani na Série B.