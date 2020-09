Bahia anuncia contratação do zagueiro Anderson Martins

O Bahia anunciou a contratação do zagueiro Anderson Martins, de 33 anos, que estava sem clube e chega para reforçar o sistema defensivo. Ele é o primeiro reforço do Esquadrão na era Mano Menezes, com quem trabalhou no Corinthians, em 2014. O contrato com o Bahia valerá até dezembro de 2021. O jogador tem desembarque previsto em Salvador na sexta-feira (25).

Com a chegada de Anderson Martins, o Bahia passa a contar com seis opções para a zaga. Já integram o elenco os jogadores: Juninho, Ernando, Lucas Fonseca, Wanderson e Ignácio.

O sistema defensivo, inclusive, é um dos setores mais preocupantes do time no Brasileirão. O Esquadrão tem a marca de negativa de pior defesa da Série A, ao lado do Red Bull Bragantino, com 18 gols sofridos em dez jogos.

Revelado no rival Vitória, de onde saiu no final de 2010, Anderson Martins acumula passagens ainda por Vasco, Corinthians e três equipes do Catar - El Jaish, Al Gharrafa e Umm Salal. O último clube do defensor foi o São Paulo, que defendia desde 2018. Na temporada atual, ele disputou apenas três jogos pelo clube paulista. Sem espaço no time de Fernando Diniz, decidiu romper o contrato em agosto.

Na mira

Outro que negocia para reforçar o Bahia é o volante Elias, de 35 anos. O jogador está sem clube desde que deixou o Atlético-MG, no final do ano passado.

Elias estava treinando no Santos e tinha acordo para defender o clube paulista, mas a equipe está punida pela Fifa e impedida de inscrever novos jogadores. A contratação de Elias é um pedido direto de Mano Menezes, que trabalhou com o atleta no Corinthians e Flamengo.