Bahia anuncia contratação do zagueiro Didi e oficializa chegada de César

O elenco do Bahia ganhou mais uma nova cara para a disputa da Série B do Brasileirão. Na tarde desta quarta-feira (30), o tricolor anunciou a contratação do zagueiro Didi, que disputou o Campeonato Paulista pela Ferroviária, e oficializou a chegada do goleiro César, ex-Flamengo.

Vinicius José Ignácio, mais conhecido como Didi, tem 30 anos, e foi formado nas categorias de base do Paulista. No ano passado, ele atuou pelo Juventude em 13 jogos do Campeonato Brasileiro. Ele acertou com o Esquadrão até o fim da temporada.

O defensor acumula passagens ainda por equipes como São Bernardo, CRAC-GO, Audax-SP, Guaratinguetá, Botafogo-SP, Guarani e Adanaspor, da Turquia.

No Bahia, o zagueiro vai disputar posição com Ignácio, Gustavo Henrique, Henrique, Gabriel Xavier e Luiz Otávio. Como esse ano ele já defendeu a Ferroviária na Copa do Brasil, Didi só poderá jogar pelo tricolor na Série B.

Já César chega para ser o quinto goleiro no elenco tricolor. Formado no Flamengo, ele possui passagens por Ponte Preta e Ferroviária. O jogador estava sem clube desde janeiro, quando rescindiu com a equipe carioca. O vínculo dele será válido até o final de 2023.

No ano passado, César chegou a ser emprestado ao Atlético-GO, mas rompeu os ligamentos do joelho e não entrou em campo. Ele passou por cirurgia e ficou afastado dos gramados por cerca de oito meses. Em dezembro, ele passou por uma artroscopia no joelho.

A última vez que o goleiro esteve em campo foi na vitória do Flamengo sobre o Junior Barranquilla, por 3x0, pela Libertadores, em outubro de 2020. Desde terça-feira (29), César vem treinando com o elenco no CT Evaristo de Macedo.