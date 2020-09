Bahia anuncia Mano Menezes como treinador; ele chega quinta

O Bahia acaba de anunciar a contratação de Mano Menezes como novo treinador do clube, em substituição a Roger Machado, demitido na semana passada após derrota para o Flamengo por 5x3. O também gaúcho Mano chegará a Salvador quinta-feira (10), dia do jogo contra o Grêmio, e assistirá à partida em Pituaçu.

Como adiantado pelo CORREIO, Mano Menezes assinou contrato com Esquadrão até o final de 2021. Esse ano, os desafios do treinador pelo clube serão o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana, competição que o Esquadrão está classificado à segunda fase.

Na sexta-feira (11), Mano Menezes comandará o primeiro trabalho na cidade Tricolor. A estreia do treinador no novo clube será no domingo (13), quando o Bahia recebe o Atlético-GO, também no estádio de Pituaçu.

As conversas entre o treinador e o Bahia foram iniciadas nos últimos dias, mas as duas partes precisaram esperar um pouco mais para bater o martelo porque Mano vive uma situação delicada. Integrante da sua comissão técnica, o preparador físico Eduardo Silva, conhecido como Dudu, sofreu um aneurisma cerebral no sábado e precisou passar por cirurgia. O treinador então pediu uns dias ao Bahia até que o estado de saúde de Dudu apresentasse melhora. A cirurgia foi bem sucedida.

Gaúcho de Passo do Sobrado, Mano Menezes ganhou destaque como treinador ao levar o 15 de Novembro de Campo Bom-RS à semifinal da Copa do Brasil em 2004. No ano seguinte, ele assumiu o Grêmio e conduziu a equipe no retorno à Série A. Além do acesso, Mano conquistou dois estaduais com o Grêmio e foi vice-campeão da Libertadores de 2007.

O treinador também ganhou destaque ao ser campeão da Série B e da Copa do Brasil com o Corinthians, em 2008 e 2009 respectivamente. O sucesso no clube paulista o levou à Seleção Brasileira em 2010. Mano ficou no comando da amarelinha até 2012.

Ele teve passagens ainda por Flamengo, Cruzeiro e Shandong Luneng, da China, antes de voltar ao time mineiro em 2016 e fazer outro trabalho vencedor. Pelo clube, ele conquistou o bicampeonato da Copa do Brasil (2017 e 2018) e dois estaduais. Ficou até o ano passado.

O último trabalho foi na reta final de 2019, quando assumiu o Palmeiras e terminou o Brasileirão na terceira colocação. O Bahia será o primeiro trabalho de Mano Menezes no Nordeste.