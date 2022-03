Bahia anuncia promoção de ingressos para jogo contra o Jacuipense

Em busca de apoio do seu torcedor durante o confronto com o Jacuipense, neste sábado (12), às 16h, na Fonte Nova, pela 8ª rodada do Campeonato Baiano, o Bahia anunciou promoção de ingressos para o confronto.

Antes comercializado por R$ 60, o setor cadeira agora está ao preço único de R$ 20. A cadeira especial, segue pelo valor normal de R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). Sócios do Bahia sem acesso garantido têm 50% de desconto no valor da cadeira especial.

Os bilhetes podem ser comprados pelo site da Arena ou na bilheteria Sul do estádio, em frente ao Dique do Tororó. A venda física acontecerá a partir das 10h de sábado.

A promoção acontece em um momento delicado do tricolor no Campeonato Baiano. Após o triunfo do Vitória da Conquista sobre o Barcelona de Ilhéus, por 1x0, nesta quinta-feira (9), o Esquadrão caiu para a 8ª colocação do estadual e está ameaçado de rebaixamento.

O Bahia soma os mesmos seis pontos de Juazeirense e Unirb, que estão dentro da zona de rebaixamento, mas leva vantagem no saldo de gols. Por isso, se não vencer o líder Jacuipense neste sábado, o tricolor pode entrar na zona.

Vale lembrar que por conta do decreto que amplia para 50% a capacidade dos estádios, o duelo na Fonte Nova poderá receber até 24 mil torcedores. Apenas pessoas com o esquema vacinal completo contra a covid-19 podem entrar no estádio. É necessária a apresentação do cartão de vacina. O uso de máscara durante o jogo também é obrigatório.