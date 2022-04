Bahia anuncia promoção e tem ingresso por R$ 20 para estreia na Série B

Depois de iniciar a venda de ingressos para o duelo contra o Cruzeiro, na próxima sexta-feira (8), às 21h30, na Fonte Nova, em duelo que marca a estreia tricolor na Série B, o Bahia anunciou promoção no valor das entradas.

De acordo com o tricolor, os primeiros 3 mil bilhetes do setor Cadeira Inferior, que originalmente custa R$ 60, vão ser vendidos por R$ 20. O setor Cadeira Especial segue com o valor normal de R$ 80 (inteira).

As entradas podem ser adquiridas através do site da Fonte Nova, na bilheteria Sul do estádio (próximo ao Dique do Tororó) e nas lojas Turma Tricolor(Shopping Piedade e Multishop Boca do Rio) e Mascote Tricolor, no Caminho de Areia.

Desde o mês passado, o governo liberou a capacidade total de público nos estádios da Bahia. Assim, o tricolor poderá contar com carga total da Fonte Nova durante a Série B.



Vale destacar que apenas os torcedores que estão com esquema vacinal completo (duas doses ou dose única e a dose de reforço) podem entrar no estádio. A exceção são adolescentes de 12 a 17 anos, que podem ir somente com uma dose.