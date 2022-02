Bahia anuncia retorno da torcida em jogos na Fonte Nova

O torcedor do Bahia vai voltar a acompanhar o time no estádio. Nesta segunda-feira (7), o tricolor anunciou o retorno do público durante os jogos na Fonte Nova, mesmo com a prorrogação do decreto do governo do estado que limita em apenas 1.500 pessoas a capacidade dos estádios durante eventos esportivos.

A primeira partida com público nessa retomada será nesta quarta-feira (9), quando o tricolor recebe o Barcelona de Ilhéus, às 19h15, na Fonte Nova, pelo Campeonato Baiano.

Apenas sócios com acesso garantido poderão ir ao jogo. A seleção dos torcedores escolhidos será feita por meio de check-in em site disponibilizado pelo Bahia. Quando o limite de pedidos for atingido, os sócios serão escolhidos através de critérios definidos pelo Esquadrão. O pedido de ingresso deve ser feito até às 17h desta terça-feira (8).

Ainda de acordo com o Bahia, o retorno da torcida só foi possível após um acordo com a Arena Fonte Nova para bancar os custos da operação. O clube calcula que terá um gasto de R$ 100 mil para abrir o estádio para apenas 1.500 pessoas.

Na partida contra o Doce Mel, no último dia 26, o clube decidiu jogar com os portões fechados para evitar o prejuízo. Na época o decreto do governo já estava valendo. A medida não foi bem recebida por parte da torcida e o tricolor prometeu estudar novas alternativas.