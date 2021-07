Bahia anuncia venda do zagueiro Juninho ao Midtjylland

O Bahia sofreu uma baixa importante no seu elenco para a sequência da temporada. Titular do tricolor, o zagueiro Juninho foi vendido ao Midtjylland, da Dinamarca, por cerca de R$ 10 milhões, e deixou o cube. O acordo foi oficializado pelo Esquadrão nesta terça-feira (13).

Dos R$ 10 milhões, o Bahia receberá 50%, que corresponde a sua parte nos direitos econômicos do zagueiro. O restante ficará com o Palmeiras, antigo clube do defensor. O tricolor ainda ficará com 5% do valor do lucro de uma futura venda.

O Bahia não teve poder de decisão na venda do jogador. Apesar de ter adquirido Juninho por cerca de R$ 5,7 milhões, em 2019, os direitos do zagueiro ainda estavam ligados ao Palmeiras e só seriam repassados ao tricolor em definitivo no final de 2022, ao fim do pagamento das parcelas.



No acordo, feito em 2019, os 50% comprados pelos Bahia estavam divididos entre Palmeiras (20%), Coritiba (10%) e Júnior Team (20%). Juninho é até hoje a maior compra já feita pelo Bahia na história.

Por conta das negociações, Juninho já havia ficado fora do confronto com o São Paulo, na última rodada do Brasileirão, quando o Bahia foi derrotado por 1x0, no Morumbi. Ao todo, o defensor disputou 101 partidas pelo Bahia e marcou seis gols.

Aos 26 anos, Juninho ganhou destaque pelo tricolor em 2019, quando atuou emprestado pelo Palmeiras. Antes do fim daquele ano, ele teve os direitos adquiridos pelo clube baiano.

No ano passado, o jogador viveu altos e baixos e não conseguiu repetir o mesmo desempenho, tendo ficado como opção no banco durante grande parte da temporada.



Já sob o comando de Dado Cavalcanti, Juninho conseguiu recuperar as boas atuações. Ele disputou 20 partidas e anotou dois gols em 2021. Entre os títulos conquistados pelo clube estão o Campeonato Baiano de 2020 e o tetra da Copa do Nordeste.

Com a saída de Juninho, o Bahia passa a contar agora com Luiz Otávio, Conti, Ligger, Lucas Fonseca e Gustavo Henrique como opções para o sistema defensivo. No clube dinamarquês, o defensor será companheiro dos ex-tricolores Paulinho e Junior Brumado, além do também brasileiro Charles, negociado pelo Ceará.