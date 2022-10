Bahia arrecadará alimentos durante partida contra o Guarani

Os torcedores do Bahia que forem à Fonte Nova, nesta sexta-feira (28), para acompanhar o duelo do tricolor contra o Guarani poderão ajudar os pacientes em tratamento de tuberculose no Instituto Brasileiro para Investigação da Tuberculose.

O tricolor, em parceria com a Fundação José Silveira, realizará a campanha “Torcedor Solidário”, na qual arrecadará alimentos não perecíveis como arroz, feijão, açúcar, farinha, flocão de milho, biscoito, macarrão e óleo.

De acordo com o Bahia, os pontos de coleta no estádio estarão localizados nas entradas Sul, Norte e VIP.

A partida entre Bahia e Guarani vale o acesso do tricolor à primeira divisão. A expectativa é de que a Fonte Nova receba um bom público. Todos os ingressos para o duelo já foram vendidos.