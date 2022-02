Bahia aumenta limite de público em eventos para 3 mil pessoas a partir de março

A partir do mês de março todos os eventos na Bahia poderão ter público de até 3 mil pessoas. A decisão foi publicada na edição deste sábado (26) do Diário Oficial do Estado e tem validade inicial para o período de 3 a 14 de março.

A medida afeta shows, casamentos, feiras, congressos, cinema, teatro, formaturas, passeatas, parques de diversão, museus, eventos urbanos e rurais, e todos os demais eventos públicos ou privados que contam com carga de público.

As mudanças fazem com que os eventos em espaços fechados e com capacidade inferior a 3 mil pessoas possam funcionar em capacidade plena. Além disso, os estádios estarão autorizados a receber um público de até 30% do limite máximo de ocupação.

Em todos os casos, o acesso aos locais só ocorrerá mediante apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19, que é obrigatório. Além disso, é necessário respeitar os protocolos sanitários, como o uso de máscara.