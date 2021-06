Bahia avaliará retomada de aulas presenciais nos próximos 15 dias, diz Rui Costa

O governador Rui Costa já começa a traçar planos para que as aulas da rede pública estadual de ensino possam ser retomadas. A expectativa é que os alunos possam voltar a frequentar as escolas em modelo híbrido, o que será avaliado nos próximos dias.

"Nós estavámos, ontem, com 75% (de ocupação de leitos de UTI) e, se esse número se mantiver nesse patamar, ou inferior a esse, nos próximos 10, 15 dias, nós vamos voltar às aulas presenciais. Essa segunda etapa, chamada de modelo híbrido, terá alguns dias presenciais e alguns remotos, para garantir que apenas metade dos alunos compareça a escola", explicou.

O Governo do Estado avaliará os números das próximas duas semanas para, então, organizar a data de retornos dos alunos à sala de aula. Ainda de acordo com o governador, caso a taxa de contaminação e ocupação continue caindo, haverá migração para a fase três, que é 100% presencial. As aulas presenciais estão suspensas desde março de 2020.