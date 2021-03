Bahia cai uma posição e deixa top 10 do ranking de clubes da CBF

Finalizada a temporada 2020, a CBF divulgou a atualização do ranking de clubes brasileiros. Único representante do estado na Série A, o Bahia caiu uma posição e ocupa agora o 11º lugar, com 10.175 pontos.



O tricolor, que na última atualização estava no top-10, foi ultrapassado pelo Cruzeiro. O time mineiro está atualmente na Série B e tem pontuação 11.768.



Apesar de ter pedido posição, o Esquadrão segue como o clube nordestino melhor colocado. O Ceará aparece em 14º; Fortaleza em 18º; o Sport é o 20º; e o Vitória, o 23º.



O ranking da CBF leva em consideração o desempenho dos clubes nas competições disputadas nos últimos cinco anos. A posição final em cada competição tem uma pontuação específica. O campeão da Série A, por exemplo, leva 800 pontos, enquanto o da Série B soma 400.

Além disso, a cada temporada é atribuída um peso, que vai de cinco no ano vigente até 1, no último ano levado em consideração. Ou seja, a pontuação obtida em um ano é multiplicado pelo peso que ele carrega.



Fora a saída do Bahia do top 10, houve mudança também na liderança. Atual bicampeão brasileiro, o Flamengo desbancou o Palmeiras e assumiu a ponta do ranking. Clique aqui e confira a lista completa.



A CBF ainda fará uma última atualização no ranking, no qual computará os pontos da final da Copa do Brasil. Palmeiras e Grêmio se enfrentam na decisão. O time paulista está em vantagem após vencer por 1x0, no jogo de ida. Mesmo que seja campeão, o Palmeiras não ultrapassa o Flamengo no ranking.



Veja o top 11 do ranking da CBF:

1. Flamengo

2. Palmeiras

3. Grêmio

4. Internacional

5. Athletico-PR

6. Santos

7. Corinthians

8. São Paulo

9. Atlético-MG

10. Cruzeiro

11. Bahia