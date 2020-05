Bahia chega a 151 mortes e 4.247 casos de covid-19

Com mais cinco mortes incluída no boletim desta quarta-feira (6), a Bahia chega a 151 óbitos por covid-19. Ao todo, são 4.247 casos da doença no estado. Há 884 pacientes considerados curados e outras 3.212 pessoas que seguem monitoradas pela vigilância epidemiológica por apresentarem sintomas do novo coronavírus.

Vejas novas mortes registradas no boletim de hoje:

147º óbito – homem, 90 anos, sem comorbidades, residente em Salvador. Estava internado em hospital público da capital. Deu entrada dia 24 de abril e morreu no dia 29. A morte foi informada tardiamente

148º óbito – homem, 84 anos, sem residente em Salvador, sem comorbidades. Estava internado em hospital público da capital. Deu entrada dia 24/04, vindo a óbito no mesmo dia. A morte foi informada tardiamente

149º óbito – homem, 84 anos, residente em Ribiera do Pombal, com histórico de doença de Parkinson, diabetes e hipertensão. Estava internado em hospital púbico de Ribeira do Pombal, desde o dia 23/04 e veio a óbito dia 29/04. A morte foi informada tardiamente

150º óbito – homem, 42 anos, residente em Itajuipe. Sem comorbidades, estava internado em hospital público de Itabuna dia 01/05 e veio a óbito dia 03/05. Paciente com notificação tardia.

As mortes aconteceram nos municípios de Adustina (1); Água Fria (1); Araci (1); Belmonte (1); Buerarema (3); Camaçari (1); Capim Grosso (1); Catu* (1); Feira de Santana (2); Gongogi (2); Ibirataia (1); Ilhéus (5); Ipiaú (2); Itabuna (6); Itagibá (1); Itapé (1); Itapetinga (2); Jequié* (1); Juazeiro (1); Lauro de Freitas (5); Maraú (1); Nilo Peçanha (1); Salvador (97); Ribeiro do Pombal (1); São Francisco do Conde (1); Ubaitaba (1); Uruçuca (4); Utinga (1); Vereda* (1); Vitória da Conquista (4). Estes números contabilizam todos os registros de janeiro até 12 horas desta quarta-feira (6).

Os casos confirmados ocorreram 154 em municípios do estado, O boletim epidemiológico registra 10.712 casos descartados e 18.584 notificações em toda a Bahia. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais.

151º óbito – homem, 92 anos, residente em Buerarema, com comorbidades de hipertensão arterial e diabetes. Deu entrada em hospital filantrópico dia 28/04 e veio a óbito dia 29/04. Paciente com notificação tardia.