Bahia chega ao 10º jogo sem sofrer gols em 18 rodadas da Série A

Ao vencer o Vasco neste sábado (7) por 2x0 em São Januário, o Bahia entrou no G6 da Série A do Brasileiro. O tricolor alcançou a marca de oito jogos de invencibilidade pela competição, com quatro empates e quatro triunfos - sendo três nos últimos três jogos.

Parte generosa desse sucesso deve-se à solidez defensiva do Esquadrão sob o comando de Roger Machado. Quase no fim do turno - o duelo com o Vasco foi pela penúltima rodada - a equipe chegou a dez jogos dos 18 sem sofrer gols.

Além do Vasco, a defesa tricolor passou ilesa contra Avaí (1x0 pela 3ª rodada), São Paulo (0x0 pela 5ª), Grêmio (1x0 pela 7ª), Ceará (0x0 pela 8ª), Cruzeiro (0x0 pela 11ª), Chapecoense (0x0 pela 12ª), Flamengo (3x0 pela 13ª), Atlético-MG (1x0 pela 16ª) e CSA (1x0 pela 17ª).

Ou seja: o Bahia não sofreu gols nas últimas três rodadas, contra Atlético-MG, CSA e agora o Vasco.

"Esses elementos valorizam a nossa vitória. Fizemos uma partida consistente (contra o Vasco), no qual a estratégia voltou a funcionar. O tripé de marcação no meio-campo deu uma sustentação muito grande à defesa. É a 10ª partida nossa sem sofrer gols", reconheceu o técnico Roger Machado.

O volante Flávio destacou que o tricolor não se resume à defesa. No duelo no São Januário, a equipe marcou dois gols, sendo o segundo um golaço de Gilberto: "Tem que exaltar a força do grupo e o trabalho que o professor Roger vem fazendo. Muito se fala que o Bahia só marca, joga retrancado, mas está aí a reposta. Ganhamos aqui dentro, com todo respeito ao Vasco".

Um dos destaques da partida, Gilberto comentou a boa fase do Bahia, que com o resultado entrou no G6 do Brasileirão e aguarda os demais resultados da 18ª rodada: "A gente está dentro do grupo, não podemos deixar de sonhar. Sonhar é importante. As metas serão alcançadas jogo a jogo. Se a gente der um passo maior do que pode, iremos tropeçar. Vamos jogo a jogo. No fim a gente vê se conseguiu o que queria".