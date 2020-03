Bahia começa a venda de ingressos para rodada dupla

O Bahia iniciou nesta quarta-feira (4) a venda de ingressos para o público geral para a rodada dupla que acontece no próximo sábado (7). O tricolor enfrenta o Confiança, pela Copa do Nordeste, às 16h e logo depois, às 19h, o Bahia volta a campo com sua equipe sub-23 para jogar contra o Doce Mel pelo Campeonato Baiano.

Por se tratar de rodada dupla, a compra de um ingresso dá direito a assistir aos dois jogos. O setor mais barato custa R$ 60

/R$ 30 (meia), e o mais caro, R$ 160 - ainda não está à venda. O Bahia informa que os benefícios aos sócios também serão dobrados. Por exemplo, o associado terá direito a comprar 14 cervejas pela metade do preço, em vez das sete habituais.

Os ingressos para a torcida visitante serão vendidos unicamente no dia da partida e na bilheteria do estádio a partir das 14h.

Nesta quarta-feira, primeiro dia de vendas para o público para além dos sócios, a comercialização acontece apenas pela Internet. Na quinta (5) e sexta (6) os ingressos passam a ser vendidos em pontos físicos: Balcão de Ingressos (Shoppings da Bahia, Paralela e Bela Vista) e nas lojas Turma Tricolor e Espaço Tricolor. Confira a programação completa abaixo.

Quarta-feira (4 de março)

Internet;

Quinta e sexta-feira (5 e 6 de março)

Internet;

Balcão de Ingressos – Shoppings da Bahia, Paralela e Bela Vista – 9h-22h;

Turma Tricolor – Multishop Boca do Rio – 8h-20h;

Espaço Tricolor – Shopping Estrada do Coco – 9h-21h;

Sábado (7 de março)

Internet;

Balcão de Ingressos – Shoppings da Bahia, Paralela e Bela Vista – 9h-13h;

Turma Tricolor – Multishop Boca do Rio – 8h-13h;

Espaço Tricolor – Shopping Estrada do Coco – 9h-13h;

Bilhetrias da Arena - a partir das 10h;

Bilheterias visitante - a partir das 14h.