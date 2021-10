Bahia compra parte dos direitos do zagueiro Gustavo Henrique

Titular do Bahia nos últimos dois jogos do Brasileirão, o zagueiro Gustavo Henrique, de 21 anos, teve parte dos direitos adquiridos pelo Tricolor. O jogador está no Esquadrão emprestado pelo Atlético-MG e vai assinar com o clube baiano em definitivo. A informação foi publicada inicialmente pelo canal Fala Galo e confirmado pelo CORREIO.

Gustavo Henrique foi formado nas categorias de base do Atlético-MG e chegou ao Bahia por empréstimo no início da atual temporada para fazer parte da equipe de transição. Os bons jogos no Campeonato Baiano agradaram ao Esquadrão e o zagueiro foi puxado para o time principal.

Apesar de ser presença constante no banco de reservas desde o início da Série A, a estreia do defensor na equipe de cima só aconteceu na última terça-feira (5), na derrota do Bahia para o Corinthians, fora de casa. Gustavo foi mantido na equipe que venceu o Athletico-PR, no sábado (9), na Arena da Baixada.

No acordo, o Bahia comprou 50% dos direitos do zagueiro por cerca de R$600 mil. Os outros 50% vão ficar com o Atlético-MG. A tendência é a de que Gustavo assine um novo vínculo de três anos com o Esquadrão.