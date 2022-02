Bahia confirma 8,6 mil novos casos da covid em 24h e mais 49 óbitos

O boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab), nesta sexta-feira (11), confirmou o registro de 8.659 novos casos da covid-19 e mais 49 óbitos em decorrência da doença em 24h. Com a atualização dos números, o estado tem atualmente 30.246 mil casos ativos.

Dos 1.444.048 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.385.354 já são considerados recuperados e 28.448 tiveram óbito confirmado.

O boletim epidemiológico contabiliza ainda 1.737.320 casos descartados e 323.560 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até às 17 horas desta sexta. Na Bahia, 60.247 profissionais da saúde foram confirmados para covid-19