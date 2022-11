Bahia consegue bate-volta de uma divisão para outra pela primeira vez

O apito final do árbitro no jogo entre Bahia e CRB, no estádio Rei Pelé, veio em tom de alívio para os tricolores. O triunfo por 2x1 garante ao clube baiano o retorno à primeira divisão um ano depois da queda. É a primeira vez que o Esquadrão consegue o bate-volta de uma divisão para a outra.

Na história do tricolor, o clube nunca havia conseguido voltar à divisão de origem no ano seguinte ao rebaixamento. Em 1998, ano em que jogou a Série B pela primeira vez, o Bahia por muito pouco não foi rebaixado para a Série C.

Na temporada seguinte, o time liderado pelo ídolo Uéslei bateu na trave na busca pelo acesso. Na fase final da Série B, o tricolor foi terceiro colocado em um grupo de quatro times no qual os dois primeiros subiram. A equipe só voltou à primeira divisão em 2000, após uma "virada de mesa" que culminou na disputa da Taça João Havelange, que reuniu na elite times das três divisões nacionais existentes na época.

Em 2004, um ano após ter sido rebaixado novamente, o Bahia amargou outra vez a frustração na reta final do torneio, quando foi derrotado em casa pelo Brasiliense e perdeu a chance de subir. Para piorar, na temporada seguinte o time foi rebaixado à Série C e ficou ainda mais distante da primeira divisão.

Nem mesmo no terceiro escalão o tricolor conseguiu retornar no ano seguinte à queda. Em 2006, mais uma vez nadou e morreu na praia. A eliminação veio no octogonal final, o que garantiu uma segunda temporada no que na época era a última divisão do futebol brasileiro.

Com o acesso para a Série B em 2007, o Bahia ficou por lá de 2008 a 2010, quando conquistou o acesso para a Série A. Em 2014, após quatro edições seguidas entre os 20 melhores do país, o Esquadrão foi mais uma vez rebaixado. E outra vez não conseguiu o bate-volta. O time até fez boa campanha no Brasileirão de 2015, mas perdeu fôlego na reta final e ficou pelo caminho, voltando à elite apenas no fim de 2016.

Com o retorno à Série A em 2023, o clube aumenta a expectativa por conquistas nos próximos anos. O tricolor tem negociação avançada para constituir uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) a ser vendida para o Grupo City, que controlaria 90% das ações. O fundo árabe se compromete a investir cerca de R$ 1 bilhão ao longo de 15 anos.

A definição sobre a venda ou não do Bahia para o Grupo City será tomada no dia 10 de dezembro, em votação dos sócios durante uma Assembleia Geral a ser convocada. Antes, o Conselho Deliberativo emitirá seu parecer sobre a proposta.