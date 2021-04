Bahia considera 23 ‘comorbidades’ aptas a prioridade na vacina da covid; veja lista

Você abandona a academia, passa a comer fast food todos os dias e se torna mais um sedentário neste mundo pandêmico. Esta atitude é suficiente para desenvolver doenças como hipertensão. Porém, é suficiente para entrar na lista do grupo prioritário na vacinação contra a covid-19? Não, jovem.

Desde quando o mundo conheceu a pandemia do coronavírus, estudos científicos comprovaram que pacientes de covid-19 com algum tipo de doença crônica (ou comorbidade) tinham um quadro clínico mais grave, levando muitos à morte. Foi a partir destes estudos que a Organização Mundial da Saúde (OMS) determinou quais doenças pré-existentes podem agravar o quadro de paciente de covid-19.

O problema é que novas comorbidades vão surgindo com o tempo. Na orientação para o plano de vacinação divulgada pela Organização Pan-Americana da Saúde, sob chancela da OMS, 14 tipos de doenças eram consideradas perigosas para pacientes que por ventura peguem a covid-19. Entre elas, até o tabagismo era contemplado.

No Brasil, nenhum estado seguiu esta comorbidade. Só na Bahia, 22 doenças pré-existentes foram incluídas como prioridades na vacinação, além de pessoas recentemente transplantadas* – totalizando 23.

A OMS permite esta liberdade de condições para cada região, a depender de sua demanda. No estado, apenas pacientes com três tipos de comorbidades já podem se vacinar: Síndrome de Down, doentes renais crônicos e aqueles com sistema imunológico baixo. Segundo o secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas, autistas também entrarão na lista.

Vacinação

A OMS ainda sugere que o grupo prioritário com doenças pré-existentes estejam na fase 1, juntamente com profissionais da saúde e idosos. Porém, não é isto que está acontecendo no estado. Profissões que deveriam estar na fase posterior aos pacientes com comorbidade estão sendo vacinados, como força de segurança e professores.

Segundo o governo do estado, o número total de óbitos por covid-19 na Bahia é de 17.804. Destas mortes, 65,20% foram de pessoas com algum tipo de comorbidade, a maioria com doenças cardíacas e crônicas (73,62%).

Para quem se enquadra em um dos casos de doenças pré-existentes, é preciso ficar atento no plano de vacinação de sua cidade. Cada grupo entra na vacinação a depender do número de vacinas. A comprovação que está dentro este grupo de risco também será estabelecida pelo município.

Doenças e condições que são consideradas comorbidades na Bahia (fonte: Sesab)

Doença renal crônica Síndrome de Down Transplantados* Imunossuprimidos (HIV) Pneumopatias crônicas Insuficiência cardiáca Hipertensão pulmonar Cardiopatia hipertensiva Sindromes coronarianas Valvopatias Miocardiopatias Pericardiopatias Doenças da Aorta Arritmias cardíacas Cardiopatias congênita no adulto Prótese valvares Dispositivos cardíacos implantados Hipertensão arterial (HAR) Obesidade mórbida Doença cerebrovascular Doenças hepáticas crônicas/Cirrose hepática Diabetes mellitus Anemia falciforme

Profissões prioritárias

Trabalhadores da Saúde (risco alto, médio e baixo, incluindo coveiros, fisioterapeutas, dentistas, enfermeiros, farmacêuticos, auxiliar e técnico de enfermagem, auxiliar e técnico de saúde bucal, doulas, nutricionistas, psicólogos, entre outros), forças de Segurança e Salvamento, trabalhadores da educação, Caminhoneiros, Rodoviários, Metroferroviários, portuários e agentes penitenciários.