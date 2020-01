Bahia contrata zagueira que tem Copa do Mundo no currículo

Tem cara nova no tricolor. É a zagueira Zizi, de 34 anos, que defendeu o São Paulo na última temporada. A defensora foi oficializada pelo clube no sábado (4) e chega para integrar o time que vai disputar o Campeonato Brasileiro Série A-2 neste ano. A competição tem início previsto para março.

Zizi fez parte do elenco da equipe paulista que conquistou o título da Série A-2 em 2019. Com currículo extenso, ela já disputou uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. Foi em 2011. Naquele ano, o torneio foi disputado na Alemanha e as meninas do Brasil foram eliminadas nas quartas de final pelos Estados Unidos.

Na temporada passada, Zizi disputou nove partidas: seis pelo Campeonato Paulista e três pela Série A-2. Ela também tem passagens por equipes tradicionais do futebol feminino como Santos e São José.

Saídas

Por outro lado, o Bahia anunciou em nota que a zagueira Rute e a atacante Roqueline não chegaram a um acordo com o tricolor e estão de saída. Outra que se despede é a meia Fabi Ramos, que recebeu proposta e deixa o clube após uma temporada.