Bahia de Feira empata com o Jequié e volta à liderança do Baianão

O Bahia de Feira ficou no empate por 2x2 com o Jequié, na tarde deste sábado (23), na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, na abertura da sétima rodada do Campeonato Baiano. O resultado foi o suficiente para o Tremendão chegar aos 12 pontos, ultrapassar Bahia e Vitória e reassumir a liderança do estadual.

O time de Feira saiu na frente com gol de Capone, mas o Jequié conseguiu a virada com Jorge e Gustavo. Ainda no primeiro tempo, Ebinho deixou tudo igual.

O Bahia de Feira pode deixar a liderança da competição nesse domingo (24), em caso de triunfo ou empate do Vitória, terceiro colocado com 11 pontos, sobre a Juazeirense, no estádio Adauto Moraes, em jogo atrasado da sexta rodada.