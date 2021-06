Bahia de Feira estreia na Série D com empate contra o Sergipe

Um dos representantes baianos na Série D do Campeonato Brasileiro, o Bahia de Feira estreou com empate no torneio. Na tarde deste sábado (5), o Tremendão recebeu o Sergipe, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, e ficou no 1x1.

O time sergipano saiu na frente com o gol marcado por Doda, aos 12 minutos do primeiro tempo, após falha da defesa baiana. O empate do Bahia Feira veio ainda na primeira etapa. Aos 24 minutos, Breno aproveitou o bom contra-ataque puxado por Tico e deixou tudo igual.

O Bahia de Feira está no grupo 4 da Série D, que tem ainda os baianos Juazeirense e Atlético de Alagoinhas, atual campeão do Baianão. O Cancão de Fogo estreia na competição neste domingo (6), quando visita o Itabaiana, no estádio Etelvino Mendoça.

No mesmo dia e horário, o Atlético enfrenta o ASA, no estádio Municipal de Arapiraca, em Alagoas.