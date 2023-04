Bahia desperdiça chances, perde para o Botafogo e segue sem vencer na Série A

O Bahia segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. Na primeira partida como mandante na Série A, o Esquadrão caiu diante do Botafogo por 2x1, na noite desta segunda-feira (24), na Fonte Nova, e acumulou a segunda derrota em dois jogos no Brasileirão. O tricolor criou boas chances na partida, mas abusou dos erros no ataque.

Júnior Santos abriu o placar para o Botafogo, quando o tricolor era melhor no jogo. Ainda no primeiro tempo, Vitor Jacaré deixou tudo igual com um golaço que animou a torcida.

Mas na segunda etapa, o tricolor voltou a repetir o roteiro, falhou na conclusão das jogadas e foi surpreendido pelo gol de Tchê Tchê, que deu a vitória ao alvinegro carioca.

Ainda sem pontuar na Série A, o Esquadrão agora dará um tempo no Brasileirão. O próximo compromisso do tricolor será contra o Volta Redonda, nesta quinta-feira (27), às 19h, na Fonte Nova, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

FALTOU CAPRICHO

Na estreia do Bahia como mandante no Brasileirão, Renato Paiva precisou fazer mudanças. Vitor Hugo, Thaciano e Kanu desfalcaram o time. David Duarte ficou com a vaga na defesa. No meio-campo, Acevedo voltou a ser titular. O atacante Ademir também foi mantido, enquanto Biel ficou no banco.

Com o mando de campo ao seu favor, o Bahia iniciou o duelo apostando no jogo de velocidade, com transições rápidas no ataque. O tricolor usava, principalmente Ademir do lado direito e Cauly pela esquerda para chegar ao ataque. Aos poucos a estratégia foi se mostrando eficiente. Faltava ao tricolor acertar na hora de definir.

Na escapada e velocidade, Ademir foi na linha de fundo em boa condição, mas errou o cruzamento. Pouco tempo depois, Cauly fez a jogada individual, driblou o marcador e deu passe açucarado para Ademir. Dentro da área, o camisa 7 chutou para fora.

Ademir, aliás, foi quem teve as melhores chances no primeiro tempo. Aos 23 minutos ele puxou rápido contra-ataque, ganhou da marcação, mas de cara com Lucas Perri chutou fraco e facilitou a defesa.

O gol tricolor parecia cada vez mais perto, mas aí veio o banho de água fria. Em uma das poucas chegadas do Botafogo, Júnior Santos saiu fazendo fila na defesa do Bahia, tabelou na entrada da área e ainda ganhou da marcação de David Duarte antes de abrir o placar para o alvinegro, aos 28 minutos.

O Bahia sentiu o gol. O Esquadrão perdeu um pouco da intensidade inicial e viu o adversário ficar mais à vontade em campo. Quando o time baiano voltou a incomodar no ataque, o gol saiu.

Aos 41 minutos, Chávez cruzou rasteiro Jacaré do lado esquerdo. Ele deixou Victor Sá no chão antes de mandar uma bomba e empatar o duelo na Fonte Nova. O atacante foi muito festejado pela torcida.

Antes do fim da primeira etapa, o Bahia ainda pediu pênalti em Ademir. O VAR checou o lance, mas mandou seguir.

VACILO

O empate acendeu o Bahia. O time voltou do intervalo sem alterações, mas com postura mais ofensiva. Com menos de um minuto, Cauly fez boa jogada, mas o chute ficou nas mãos de Lucas Perri.

Não demorou muito e Renato Paiva fez a primeira mudança. BIel foi para o jogo na vaga de Ademir. A estrela do atacante quase brilhou logo na sua primeira participação. O camisa 11 recebeu lançamento e tentou driblar o goleiro, mas Lucas Perri conseguiu cortar.

A partida passou por uma queda de intensidade em parte do segundo tempo, com poucas chances criadas pelas duas equipes. O Bahia reapareceu com perigo aos 28 minutos. De novo com Biel. Dessa vez, Lucas Perri fez defesa salvadora no chute forte. O roteiro, aliás, repetiu o da primeira etapa.

O tricolor quase não era incomodado pelo Botafogo, mas aos 32 minutos o volante Tchê Tchê mandou uma bomba da entrada da área e acertou o canto de Marcos Felipe: Botafogo 2x1.

Renato Paiva partiu para o tudo ou nada e desfez a trinca de zagueiros colocando Daniel no lugar de David Duarte. O atacante Kayky também entrou na vaga do volante Acevedo. As mudanças, no entanto, não surtiram efeito, o Bahia saiu de campo derrotado e ouviu vaias da torcida.



FICHA TÉCNICA

Bahia 1x2 Botafogo - Campeonato Brasileiro (2ª rodada)



Bahia: Marcos Felipe, Gabriel Xavier, David Duarte (Daniel) e Rezende; Jacaré, Acevedo (Kayky), Yago Felipe (Diego Rosa), Cauly e Chávez; Ademir (Biel) e Everaldo (Arthur Sales). Técnico: Renato Paiva



Botafogo: Lucas Perri, Di Placido, Adryelson (Philipe Sampaio), Victor Cuesta e Rafael; Danilo Barbosa (Marlon Freitas) , Lucas Fernandes (Tchê Tchê) e Eduardo; Júnior Santos (Segovia), Tiquinho Soares e Victor Sá (Luís Henrique). Técnico: Luís Castro.

Local: Fonte Nova

Gols: Júnior Santos, aos 28, Jacaré, aos 41 minutos do 1º tempo, Tchê Tchê, aos 32 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Biel (Bahia); Tiquinho Soares, Segovia (Botafogo)

Público: 27.427 pagantes

Renda: R$ 787.124,00

Arbitragem: Raphael Claus (SP), auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)