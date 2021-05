Bahia desperdiça pênalti e perde para o Corinthians no Feminino

O Bahia sofreu mais uma derrota no Brasileirão Feminino Série A-1. Na tarde deste domingo (30), as Mulheres de Aço perderam para o Corinthians por 2x0, no Parque São Jorge, em São Paulo, pela 11ª rodada do campeonato.

O placar foi aberto aos 39 minutos do primeiro tempo. Ingryd girou pela esquerda, invadiu a área e cruzou rasteiro. Zanotti deixou para Poliana só bater e fazer o 1x0. Aos 41, o Bahia teve chance de empatar, quando Gabi Nunes colocou a mão na bola e o árbitro marcou o pênalti. Verena cobrou, mas mandou para fora.

Na volta do intervalo, o Timão ampliou. Andressinha cobrou escanteio e Jheniffer, de cabeça, fez o 2x0. Aos 31, Gabi Portilho foi expulsa e deixou o Corinthians com uma a menos. Mas o placar permaneceu igual até o fim.

Com o resultado, o Bahia segue com quatro pontos, após quatro empates e sete derrotas. Como o Napoli ganhou na rodada, ultrapassou o tricolor, que agora é o lanterna do campeonato. Já o Corinthians alcançou os 28 pontos e segue na liderança isolada do torneio.

O próximo compromisso das Mulheres de Aço será na quarta-feira (2), contra o Avaí Kindermann, às 15h, em Pituaçu.