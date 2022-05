Bahia deve ser atingida por massa polar que trará forte frio ao Brasil

O Brasil será atingido por uma forte massa polar na próxima semana, levando a frio intenso, geada e até neve nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país. E a Bahia? O estado também será atingido pela frente fria, mas com um impacto muito menor do que nos outros estados.

É o que explica a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Cláudia Valéria.

Segundo a especialista, as temperaturas na capital e no interior do estado sofrerão uma "ligeira redução", mas nada muito diferente do que o estado costuma ter nesta época do ano.

Por exemplo: em maio deste ano Salvador já registrou temperaturas na casa dos 22 °C, enquanto no Oeste e região de Conquista os termômetros se aproximaram dos 10ºC.

"Não devemos ter nada que cause grande impacto, não é o caso. Até o momento, não sabemos o tamanho da redução nas temperaturas, mas estamos acompanhando para saber se haverá alguma influência na Bahia", disse Cláudia Valéria.

Ainda conforme a meteorologista, a massa polar chegará ao Brasil por volta do dia 16 e, então, ficará "estacionada" por quatro dias nas regiões Sul e Sudeste.

Ou seja: qualquer impacto que ela tenha em Salvador só deve ser sentido lá para o dia 20 de maio. "Até lá já teremos uma maior noção do quanto as temperaturas vão baixar — e se vão baixar", explicou a especialista.