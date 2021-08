Bahia deve ter mudança para pegar o Flu; veja provável escalação

Depois de praticamente uma semana de treinos, o Bahia está pronto para voltar a entrar em ação pelo Campeonato Brasileiro. Na manhã deste domingo (29), o tricolor realizou o último treino de olho na partida contra o Fluminense, nesta segunda-feira(30), às 19h, no Maracanã.

No CT Evaristo de Macedo, o dia começou com um trabalho físico. Logo depois, o técnico Diego Dabove montou a equipe que vai começar a partida no Rio de Janeiro e comandou um treino coletivo usando o campo inteiro.

Às vésperas de estrear como treinador do Bahia, o argentino não deu pistas sobre o time que vai iniciar a partida contra o Fluminense, mas a tendência é a de que o tricolor tenha mudanças.

Titular na derrota para o Grêmio, por 2x0, na última rodada, o volante Raniele deve perder a posição no meio-campo. A expectativa é a de que o setor seja formado por Patrick, Daniel e Lucas Mugni, com o tricolor voltando a utilizar o esquema com três atacantes.

Na defesa, Dabove tem ainda o retorno de Juninho Capixaba, desfalque no último jogo. Ele disputa uma vaga com Matheus Bahia. Uma provável escalação para o jogo contra o Fluminense, tem:

Matheus Teixeira, Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Juninho Capixaba (Matheus Bahia); Patrick, Daniel e Lucas Mugni; Rossi, Gilberto e Rodriguinho.

A relação final com os 11 iniciais só será divulgada minutos antes do início do jogo. O Bahia precisa vencer fora de casa. Com 18 pontos, o tricolor ocupa a 15ª colocação, mas tem a mesma pontuação do América-MG, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.