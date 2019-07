Bahia divulga time sem Nino e mais três para enfrentar Cruzeiro

O técnico Roger Machado divulgou a escalação do Bahia para o duelo deste sábado (20) contra o Cruzeiro, na Fonte Nova, sem três dos seus titulares. A bola começa a rolar a partir das 17h pela 11ª rodada da Série A.

A baixa mais surpreendente foi a do lateral direito Nino Paraíba. Segundo a assessoria de comunicação do tricolor o atleta foi vetado pelo departamento médico por conta de dores num tornozelo. No seu lugar jogará Ezequiel.

As outras baixas já eram esperadas. São elas o volante Elton, com dores num joelho, e o atacante Élber, com incômodo muscular numa coxa. O trio havia sido titular na derrota por 1x0 da última quarta-feira (17), diante do Grêmio, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Com isso o time acabou montado com Douglas; Ezequiel, Lucas Fonseca, Juninho e Giovanni; Gregore, Flávio e Ramires; Arthur Caíke, Artur e Gilberto.

Outra baixa do tricolor é o lateral esquerdo Moisés, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, Giovanni, contratado da Ponte Preta neste mês. vai fazer a sua estreia.